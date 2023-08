Red carpet al Sarajevo Film Festival per Bono Vox e "The Edge"

Red carpet al Sarajevo Film Festival per Bono Vox e "The Edge"

Sarajevo, 12 ago. (askanews) – La rock star irlandese e frontman degli U2, Bono Vox, e il chitarrista “The Edge” hanno sfilato sul tappeto rosso con il regista Nenad Cicin-Sain in occasione della prima del nuovo documentario sugli U2 “Kiss the Future” che ha aperto il Sarajevo Film Festival. Il regista nordirlandese Mark Cousins ha ricevuto il premio il Cuore di Sarajevo al festival per il suo eccezionale contributo all’arte del cinema.