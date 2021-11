Red Notice, film Netflix con The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds

Milano, 12 nov. (askanews) – Un agente dell’Fbi e i due ladri di opere d’arte più abili al mondo coinvolti in una avventura da una parte all’altra del Pianeta, Italia compresa. È “Red Notice” il film Netflix con Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson che, dopo i ritardi a causa della pandemia, esce in streaming sulla piattaforma video.

“C’è un livello superficiale per guardare il film e ce ne è un altro proprio sotto la superficie che scava più a fondo – ha spiegato The Rock ad askanews – Rawson Marshall Thurber ha fatto un gran lavoro scrivendo uno script con questo equilibrio fra azione più commerciale, commedia per il grande pubblico.

Penso che Red Notice dia anche un punto di riferimento filosofico che puoi portare con te nella vita”

Il film, costato con 200 milioni di dollari, è il più caro mai realizzato da Netflix. Solo i tre interpreti sono stati pagati 20 milioni a testa. Nessun gender gap, stessa cifra per i due protagonisti uomini e la protagonista donna Gal Gadot che ha fatto della lotta al gender gap, la disparità salariale fra uomo e donna, e in generale del divario sui set per ruoli e opportunità, una battaglia, anche nel ruolo di produttrice.