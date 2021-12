Red Ronnie, incidente in autostrada e ricovero urgente: “Sono un miracolato”

Brutto incidente per Red Ronnie, protagonista di uno scontro in A24 in cui ha riportato una frattura al setto nasale.

Paura per Gabriele Anzalone, in arte Red Ronnie, protagonista di un incidente lungo l’A24 in direzione Teramo da cui “sono uscito vivo per miracolo“: il cantante ha raccontato la dinamica del grave scontro avuto all’uscita per l’Aquila.

Incidente per Red Ronnie

Intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato che, mentre stava viaggiando a bordo della sua auto, a causa di alcuni lavori in corso è andato a schiantarsi contro i blocchi di cemento messi per deviare il traffico. “Un cambio di corsia mal segnalato e anche una disattenzione mia“, ha aggiunto.

Subito trasportato in ospedale a L’Aquila, i medici gli hanno fatto i dovuti accertamenti ma fortunatamente non hanno riscontrato gravi condizioni.

“Me la sono cavata solo con una frattura del setto nasale, sono un miracolato“, ha commentato Red che non ha mancato di condividere la fotografia della vettura andata distrutta dopo l’impatto con la cuspide. Tanti i messaggi di vicinanza ricevuti, tra cui quello di Vasco Rossi: “Forza Red“.

Incidente per Red Ronnie: il commento all’imitazione di Crozza

Non ha infine mancato di commentare l’imitazione che da mesi Crozza fa di lui, affermando che lo diverte e lo aiuta “perché comunque riprende argomenti che fanno circolare il mio pensiero“.

Geniale il farlo dialogare con morti illustri del rock che vivono in un’altra dimensione, ha concluso.