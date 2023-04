Perché è così importante averlo in disponibilità di verifica prima e quando esce il 730 precompilato

Una scadenza molto importante che riguarda una gran parte di cittadini italiani sui redditi da dichiarare, ecco quando esce il 730 precompilato. I media spiegano che l’Agenzia delle Entrate ha stilato un apposito calendario per agevolare le operazioni. E lo scopo è quello di agevolare in ogni modo la stagione reddituale del 2023. Si, ma quando uscirà dunque il modello 730 precompilato di quest’anno?

Ecco quando esce il 730 precompilato

La data ufficiale è prevista per il 30 aprile. Attenzione però, fino a questo momento e per consolidata tradizione fiscale vale la famosa voce “salvo proroghe dell’ultimo minuto”. Perché? La spiegazione è semplice: negli ultimi anni accaduto con una certa regolarità che la messa a disposizione del modello precompilato venisse fatta slittare di qualche settimana. Di solito la proroga è sempre stata imputabile a ritardi tecnici o di trasmissione dei dati. Ad ogni modo ed in base al calendario dell’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2023 i contribuenti potranno prendere visione del proprio modello precompilato.

Perché è importante averlo prima

Più o meno un mese prima cioè della data in cui sarà possibile apportare modifiche, integrazioni e procedere con l’invio della dichiarazione stessa. Avere il 730 prima è fondamentale perché il contribuente il dovuto tempo per esaminare quanto inserito in automatico dall’Agenzia delle Entrate e verificare i dati.