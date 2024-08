Redditi: Gardini, 'politiche assistenzialiste sinistra solo lontano e pericoloso ricordo'

Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "In un'area Ocse in cui il reddito reale pro capite aumenta dello 0,9% nel primo trimestre dell'anno rispetto al trimestre precedente, l'Italia registra la crescita del 3,4%. I dati espressi non possono che trasmettere piena soddisfazione, confermando ...

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – "In un'area Ocse in cui il reddito reale pro capite aumenta dello 0,9% nel primo trimestre dell'anno rispetto al trimestre precedente, l'Italia registra la crescita del 3,4%. I dati espressi non possono che trasmettere piena soddisfazione, confermando l'efficacia delle politiche economiche del Governo Meloni che segna l'incremento piu forte tra le economie del G7. Questa concretezza si rileva anche nella crescita superiore all'economia di nazioni da sempre considerate locomotive d'Europa, come quella tedesca". Lo afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Con il centrodestra guidato da Fratelli d'italia -aggiunge- crescono le retribuzioni dei dipendenti e riparte nella giusta direzione l'economia della nazione, segnando un'inversione di tendenza rispetto alle scellerate politiche assistenzialiste della sinistra, ormai solo un lontano e pericoloso ricordo".