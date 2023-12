Redditi: Renzi, 'Conte? Lo sfido in Tv anche domani, scapperà anche stavolta?'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Caro Conte, hai voglia di confrontarti o scapperai anche stavolta?", Matteo Renzi in un video sui social replica a Giuseppe Conte sulla polemica sui redditi e lo 'sfida' a un confronto tv "anche domani mattina se vuole". Dice Renzi: "Co...

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "Caro Conte, hai voglia di confrontarti o scapperai anche stavolta?", Matteo Renzi in un video sui social replica a Giuseppe Conte sulla polemica sui redditi e lo 'sfida' a un confronto tv "anche domani mattina se vuole". Dice Renzi: "Conte è il politico più ipocrita di tutti. Siccome paga poche tasse prova a giustificarsi dicendo che è in aspettativa da professore e da avvocato ma se è un professore di diritto e un avvocato sa bene che attaccarmi sui miei incarichi – io che le tasse le pago- non ha senso: è tutto regolare, è tutto pubblico".

"Il problema di Conte è che con i soldi pubblici non ha un buon rapporto" dal Superbonus alle "truffe del reddito di cittadinanza", i bonus come quello sulle "zanzariere" e poi "ha sprecato non so quanti soldi sui banchi a rotelle", incalza il leader Iv. "La verità è che Conte scappa dal confronto. Su questi temi io sono pronto a un confronto Tv anche domani mattina se vuole e parliamo anche delle potenze straniere. per esempio del fatto che con una telefonata Conte ha chiamato Putin per far venire qui i soldati russi in piena pandemia. Caro Conte, hai voglia di confrontarti o scapperai anche stavolta?".