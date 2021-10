Reddito di Cittadinanza e Green Pass assieme: la proposta-provocazione

Reddito di Cittadinanza e Green Pass assieme, provocazione di Rienzi: "Perché ricattare solo i lavoratori dipendenti con la sospensione dello stipendio?"

Il Reddito di Cittadinanza e il Green Pass assieme, cioè consequenziali: la proposta-provocazione arriva in queste ore dal presidente del Codacons Carlo Rienzi, che parla di “ricatto” ai lavoratori dipendenti e quindi usa un paradosso. In pratica niente reddito di cittadinanza a chi non fa il vaccino contro il covid.

Reddito di Cittadinanza e Green Pass: l’accoppiata provocatoria del Codacons

Perché collegare le due cose, specie dopo che il Green Pass divenetà obbligatorio dal 15 ottobre per il lavoro sia pubblico che privato? Perché all’Adnkronos Rienzi, parlando a nome del Codacons, ha definito certificazione verde “un ricatto” per far immunizzare le persone.

Chi vuole il Reddito di Cittadinanza deve avere il Green Pass: “Perché ricattare solo i lavoratori?”

“Perché ricattare solo i lavoratori dipendenti con la sospensione dello stipendio e non altri come i non vaccinati che percepiscono il reddito di cittadinanza?”.

Perciò, dato che “stiamo facendo ricorso al Tar sulla sospensione dei lavoratori senza green pass noi andremo avanti con questa provocazione”.

Rienzi: “Reddito di Cittadinanza e Green Pass, criterio da appilcare a tutte le categorie”

Poi Rienzi spiega: “La sanzione a chi non ha il green pass è sul compenso del soggetto lavoratore, dunque con questo criterio può essere sanzionato anche il compenso di chi ha il reddito di cittadinanza e non è vaccinato”.

Poi la chiosa: “Ed il criterio va applicato a tutte le categorie. C’è una assoluta identità di situazioni, molto giusta e costituzionale”.