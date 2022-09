Reddito di cittadinanza, Francesco Lollobrigida (FdI): “Senza dubbio lo aboliremo”

Arriva da un'intervista la conferma della "mazzata" progressiva sul Reddito di cittadinanza, il vice di Meloni Francesco Lollobrigida: "Si, lo aboliremo"

Mazzata in arrivo sul reddito di cittadinanza, Francesco Lollobrigida di FdI: “Senza dubbio lo aboliremo“. In una intervista al Messaggero il capogruppo alla Camera di FdI e papabile ministro nel governo di Giorgia Meloni conferma che la misura del Movimento Cinque Stelle è al capolinea.

Il dato è che una delle prime misure su cui il nuovo esecutivo si concentrerà dopo le misure urgentissime per contrastare il caro bollette c’è anche la cancellazione del reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza: “Si, lo aboliremo”

E Francesco Lollobrigida non ne ha fatto mistero alcuno: “Senza dubbio si andrà verso l’abolizione”, tutto questo spiegando che l’intenzione è di introdurre al suo posto “sostegni adeguati a chi non può lavorare”.

E in ordine al totoministri? Lollobrigida ha spiegato che non vi è alcun “veto sulla Lega, troveremo persone di qualità per tutti i ruoli”.

Le barricate di Giuseppe Conte

E ancora: “Ragioneremo con gli alleati sulle tempistiche per non impattare le sacche di disagio che si sono create”. Quello che davvero pesa però è il dossier reddito di cittadinanza, anche alla luce della durissima opposizione che in merito ha annunciato Giuseppe Conte.

Ha chiosato Lollobrigida: “Esistono delle contingenze che sono prioritarie come il caro bollette, spero che il primo cdm partirà da qui. Non so quante mani ci lavoreranno ma è la manovra più importante dell’anno e va affrontata a ridosso delle elezioni. Nasce dalla nota di aggiornamento dal Def dell’attuale esecutivo, per cui formalmente o meno ci sarà un confronto”.