Reddito di cittadinanza, si potrà perdere dopo un no a una chiamata di un privato

Perdere il reddito di cittadinanza ora è più semplice: con il nuovo emendamento basta aver detto un 'No' ad una chiamata di un privato

Come si può perdere il reddito di cittadinanza? Da oggi, con l’approvazione di un nuovo emendamento, è un po’ più semplice: si potrà perdere anche dopo un ‘No’ a una chiamata di un privato.

Reddito di cittadinanza, il nuovo emendamento sulle chiamate dei privati

L’emedamento spinto dal Centrodestra al decreto Aiuti che prevede di calcolare nel computo dei tre rifiuti massimi anche l’offerta a chiamata diretta da parte di datori di lavoro privati è stato approvato. L’importante è che quella stessa offerta sia ritenuta congrua. Da oggi, sarà quindi un poì più facile perdere il reddito di cittadinanza.

Il compito del ministero del Lavoro e il ruolo di Marialuisa Faro

Anche Marialuisa Faro, ex deputata del Movimento 5 stelle passata oggi con Insieme per il futuro di Luigi di Maio, a favore di questo nuovo emedamento.

Contrario, invece, proprio il suo ex partito, ma anche il Pd. Infine, va ricordato che sarà compito del ministero del Lavoro capire come verificare i rifiuti delle offerte di lavoro dai privati, uno dei temi più scottanti in riferimento al nuovo emendamento.