REDMAGIC Pro 7, tutte le caratteristiche dello smartphone da gioco più veloce del mondo

Lo smartphone giusto per i gamer più e meno professionisti è REDMAGIC Pro 7: basta averlo tra le mani per scoprire alcune funzionalità senza eguali, dalla batteria al maxi schermo.

Gli amanti del gioco, gamer più e meno professionisti, saranno subito conquistati dall’innovazione e dal design di REDMAGIC Pro 7. Tante le caratteristiche irrinunciabili del prodotto e le sue qualità sono sorprendenti. E con l’Early Bird Offer, che partirà dal 22 aprile alle ore 20 di Hong Kong (le ore 14 italiane), potrete usufruire di uno sconto speciale: comprando € 1.99, ottieni un voucher da € 30.

REDMAGIC Pro 7, tutto quello che c’è da sapere

Quando lo hai tra le mani è la comodità il primo comfort che ti conquista. Il maxi schermo garantisce una visione di massima qualità. I colori sono nitidi e quando inizi a giocare ti senti catapultato nell’avventura. Il merito è sicuramente del display AMOLED 6,8″ FHD+, 20:9, Multi-Finger Touch Sampling Rate da 960Hz, schermo-scocca 91,28%, DCI-P3 100%, 600 nit, contrasto 1.000.000:1. La protezione occhi, inoltre, presenta la certificazione SGS.

Non solo l’utilità per i giocatori incalliti: REDMAGIC Pro 7 piace per il design moderno, curato, giovanile e raffinato al contempo. In base al vostro gusto ed esigenze, avete inoltre la possibilità di scegliere tra due modelli che differiscono per design e memoria: Supernova (16 GB RAM + 512 GB Memory – prezzo €899) – la cui estetica ricorda una stella luminosa grazie alle luci RGB che sono attive durante il gioco e che è caratterizzato dal retro completamente trasparente, sinonimo di eleganza e simbolo di autenticità – e Obsidian (16 GB RAM + 256 GB Memory – prezzo €799), che prende ispirazione dal vetro vulcanico formato dalla veloce colata della lava in grado di conferire un look magico e moderno allo smartphone.

In entrambi casi, oltre al design, sono le ventole di raffreddamento in vista il vero punto di forza del nuovo smartphone. Il sistema di raffreddamento, infatti, è tecnologia allo stato puro. Quando inizi a usarlo (anche quando il gioco si fa duro e particolarmente prolungato), REDMAGIC Pro 7 non smette di funzionare e assicura prestazioni ottimali. Un’altra comodità irresistibile è data dalla possibilità di attivare e disattivare le ventole di raffreddamento direttamente dalla schermata principale, a seconda delle esigenze di ciascuno. La turbo-ventola integrata ICE 8.0 mantiene sotto controllo le temperature interne anche durante le sessioni di gioco più impegnative.

L’estetica e la batteria di REDMAGIC Pro 7

Cos’altro piace di REDMAGIC Pro 7? La qualità del suono e la velocità di ricarica. Mi basta una pausa per avere lo smartphone completamente ricaricato e tornare a giocare con il pieno di energia. Chi fatica a staccarsi dal proprio smartphone e interrompere il gioco resterà entusiasta di REDMAGIC Pro 7, la cui batteria ha una tenuta davvero invidiabile. Basta usarlo una giornata per rendersi conto della sua ottima resistenza. Il merito è dell’alimentazione con doppia batteria da 5000 mAh.

C’è un’altra caratteristica da cui gli amanti della tecnologia saranno ammaliati: l’estetica hardcore, che conferisce al prodotto uno stile audace, sportivo e grintoso. Cosa non può lasciare indifferenti gli utenti? La confezione dello smartphone, che è bellissima e assolutamente da conservare.

Esperienza sensoriale unica e navigazione veloce

Solo quando lo hai tra le mani e sperimenti le sue funzionalità, capisci le potenzialità uniche e senza precedenti di REDMAGIC Pro 7. L’esperienza sensoriale è nettamente migliore grazie a motori lineari simmetrici a doppio asse. L’esperienza di gioco diventa così estremamente reale, più che verosimile e molto coinvolgente. Lo conferma la vibrazione più forte e intensa, che cattura il giocatore e lo porta direttamente all’interno dell’avventura, ma anche il feedback tattile che ti conquista.

Fluida anche la navigazione, elemento imprescindibile non solo per gli appassionati di videogiochi. Non a caso c’è il supporto alle reti 5G. A far innamorare gli amanti della tecnologia è l’ultimo Snapdragon 8 Gen 1 e il Chip Red Core 1, dedicato al gaming, di cui dispone lo smartphone.

Il primo smartphone da gioco con tecnologia della fotocamera sotto il display

Impossibile poi non apprezzare la protezione dello schermo, che è resistente e ti fa sentire davvero sicuro. Non smette di piacere lo schermo intero, senza una cornice che occuperebbe spazio inutile. La visione si fa così estremamente piacevole. Si tratta del primo smartphone da gioco a vantare la tecnologia della fotocamera sotto il display per un’esperienza fullscreen. Il display è AMOLED con uno schermo Full HD e 1080*2400. Anche il Touch Sampling Rate è ottimo, essendo a 960Hz.

Interessante, inoltre, l’opzione di conteggio ore presente proprio nella schermata principale: è il modo giusto per restare sempre aggiornati e monitorare il totale di ore trascorse a giocare. Funziona molto bene anche il sensore impronte, che è di settima generazione ed è integrato nel display.

Le luci e la fotocamera

REDMAGIC Pro 7 ti catapulta in un mondo a sé e il merito è dei molteplici livelli di luminosità che lo caratterizzano: c’è la luce giusta per ogni avventura.

Di qualità anche la fotocamera, sia interna sia esterna, caratterizzandosi per la sua ottima risoluzione. Gli effetti di luce, le vibrazioni e i suoni sono precisi, accurati e nitidi: così REDMAGIC 7 Pro offre un’esperienza di gioco che batte qualsiasi concorrenza.

