Referendum Autonomia, Boschi (Iv): "Ora convincere la gente al voto"

Roma, 26 set. (askanews) – “Un bellissimo risultato raggiunto in poco tempo con le firme sul referendum sull’autonomia differenziata, tantissima partecipazione. Non solo online, ma metà delle firme sono state raccolte con i banchetti sul territorio. Come Italia Viva abbiamo organizzato eventi con Matteo Renzi, con i nostri parlamentari e consiglieri regionali, ma soprattutto tanto lavoro di piazza, ai concerti, a qualsiasi evento una grande mobilitazine in tutta Italia”: così Maria Elena Boschi, a margine della consegna delle firme in Cassazione a Roma per il referendum contro la legge sull’Autonomia differenziata.

“Qui a Roma abbiamo raggiunto un bellissimo risultato, grazie anche al lavoro di Luciano Nobili e Marco Cappa che hanno coordinato il lavoro qui su Roma. Ora inizia la campagna per convincere le persone ad andare a votare”, ha aggiunto Boschi.