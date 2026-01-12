Referendum, Barbera: non si vota né per né contro Meloni

Firenze , 12 gen. (askanews) – “Nel prossimo referendum non si vota né a favore del governo Meloni né contro, ci saranno altre occasioni per poter giudicare quel governo e le altre occasioni saranno le elezioni politiche del prossimo anno”. Lo ha detto Augusto Barbera presidente emerito della Corte Costituzionale intervenendo a Firenze a un evento organizzato da Libertà Eguale Toscana dal titolo “La sinistra che vota sì” al referendum sulla riforma della giustizia.

All’evento alla Palazzina reale di Santa Maria Novella sono presenti tra gli altri Enzo Bianco, Anna Paola Concia, Marilisa D’Amico, Benedetto Della Vedova, Claudia Mancina, Tommaso Nannicini, Raffaella Paita, Giovanni Pellegrino, Claudio Petruccioli e Cesare Salvi, le conclusioni saranno affidate a Stefano Ceccanti vice presidente di Libertà Eguale.