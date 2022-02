Referendum: Ceccanti, 'bene Letta su giustizia'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Mi sembra importante che il segretario Letta si sia espresso positivamente sui tre temi che i quesiti giustizia condividono con riforma Cartabia (separazione funzioni, valutazione, sistema elettorale Csm), meglio risolvere in Parlamento, altrimenti logico votare Sì".

Così Stefano Ceccanti su twitter. "Giusto anche il no su carcerazione preventiva (ma problema esiste) e sul complesso della Severino (ma sulle condanne non definitive bisogna intervenire come da proposta Pd)".