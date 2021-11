Referendum: Ceccanti, 'concluso positivamente esame su dl su proroga e misure giustizia'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Come relatore del decreto relativo alla proroga sui referendum e ad alcune misure in tema di giustizia esprimo la mia soddisfazione per la conclusione regolare dei lavori in Commissione che ci consente di andare in Aula lunedì".

Così Stefano Ceccanti del Pd.

"Nella giornata di ieri è stata confermata la saggia scelta del Consiglio dei Ministri di equiparare la disciplina relativa alla consegna delle firme di tutti i referendum, nessuno escluso. In quella di oggi, rispetto all’acquisizione di dati di traffico telefonico e telematico, è stata inserita una necessaria norma transitoria per dare criteri univoci sui dati acquisiti prima delle nuove norme, evitando il rischio di orientamenti giurisprudenziali diversi".

"E’ stata anche introdotta una prima correzione garantista sulle motivazioni del ricorso al delicatissimo strumento dei trojan, riservandosi in una sede più opportuna un intervento più organico sulla materia, come sottolineato anche dal Ministro Cartabia.“