Referendum, Conte: sonora vittoria No, grandissima partecipazione

Roma, 23 mar. (askanews) – “Il risultato mi sembra chiaro. Registriamo una grandissima partecipazione democratica e una chiara, sonora vittoria del No”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa presso la sede nazionale del M5S.”L’impegno del M5S è stato enorme, in grande compagnia con le altre forze politiche e sociali progressiste del Paese”, ha aggiunto.”Questo è un voto molto politico, la presidente Meloni è scesa in campo a reti unificate. Raramente viene in parlamento ma è andata perfino nei podcast”, ha aggiunto. “Questo è un avviso di sfratto a questo governo, un segnale politico fortissimo”, ha aggiunto.