Referendum, Ermini: io andrò a votare, giusto partecipare

Roma, 6 giu. (askanews) – “Io andrò a votare e per tutti i referendum, non soltanto per questi, non raggiungere il quorum è un’occasione sprecata”. Così il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura David Ermini sui referemdum in programma il prossimo 12 giugno.

“Ho ho sempre sostenuto ha aggiunto Ermini – parlando a margine della V edizione del Progetto Legalità e merito – che i referendum siano un esempio di partecipazione prevista dalla Costituzione e quando i cittadini vengono chiamati a partecipare è sempre una grande festa.

E’ giusto che venga data una informazione corretta ed adeguata. Molti non sanno di cosa si parla”.