Referendum giustizia, Giorgetti: se vanno male è fallimento Paese

Genova, 27 mag. (askanews) – Se i referendum sulla giustizia finiscono male “non è un fallimento della Lega, è un fallimento per il sistema Paese perché comunque questa è una occasione e credo sia giusto sollecitare la partecipazione. Poi ciascuno voterà a favore o contro, in base a quello che ritiene opportuno.

I referendum sono momenti di grande partecipazione democratica, un’occasione per fare le riforme. O per non farle, per chi non li condivide”.

Lo ha detto questa sera a Genova il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, rispondendo alla domanda di un giornalista.