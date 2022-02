Referendum Giustizia, Salvini: un election day con amministrative

Roma, 17 feb. (askanews) – “Poi quando il governo fisserà la data del voto, ovviamente ci sarà anche una data, non dipende da noi. Ci sono centinaia di comuni che andranno al voto per le amministrative tra maggio e giugno, quindi se vogliamo risparmiare 200 milioni e se si può accorpare alla data delle elezioni amministrative, comunque sceglierà il governo la data per lo svolgimento di questi referendum, che ripeto l’Italia attendeva da 30 anni, perché le mancate riforme della giustizia ormai si inseguono e susseguono da 30 anni”: lo ha detto Matteo Salvini, segretario della

Lega, in una conferenza stampa alla Camera.

“Questo è un patrimonio degli italiani, non sarà un referendum di una parte contro qualcuno, sarà un referendum per gli italiani, che si inserisce perfettamente nel percorso riformatore di Draghi e del governo Draghi”, ha aggiunto.