Referendum: Ingroia, 'responsabilità giudici non è minaccia autonomia, bocciati i più importanti' (2)

(Adnkronos) – Per Ingroia "gli altri quesiti referendari approvati sono per lo più inutili, quello sul Csm un pannicello caldo, la separazione delle carriere è una bandiera propagandistica che non risolve i problemi della giustizia". E ancora: "Sulla custodia cautelare, io condivido che debbano essere introdotte delle restrizioni ulteriori ma non per tutelare chi risponde del reato di finanziamenti dei partiti.

E' un quesito impostato in termini di autotutela della classe politica, e quindi non se ne sentiva il bisogno. Lo stesso vale sulla legge Severino che, secondo me, aveva dei profili di incostituzionalità".