Referendum, Landini: governo non rappresenta la maggioranza del Paese

Roma, 23 mar. (askanews) – “Cari compagne e compagni è una giornata bellissima, l’inizio di una nuova primavera, ancora una volta il popolo italiano ha ribadito che la Costituzione non si tocca e credo che con chiarezza questa giornata dica anche un’altra cosa, che questo governo non rappresenta la maggioranza del Paese”.Così il leader della Cgil Maurizio Landini, parlando dal palco a piazza Barberini a Roma dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia.La categoria che ha votato più no sono i giovani dai 18 ai 34 anni e questo parla a tutto il Paese, c’è una generazione che chiede un futuro” ha aggiunto “e di un governo che sia capace di ascoltare e cambiare”.