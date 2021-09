Roma, 18 set. (Adnkronos) – "Sono iniziative prese da altri. Rifletteremo nelle prossime settimane su quale atteggiamento tenere". Lo dice Enrico Letta al Corriere in merito alla posizione del Pd sui referendum sull'eutanasia e la cannabis. La sua allergia ai referendum non stride con la scelta di allearsi al M5S, che ne è da sempre paladino? "Un grande partito discute, non prende posizioni in 24 ore, non reagisce con un tweet".