Referendum: Maraio (Psi), 'Governo fissi data al più presto'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "I referendum sono uno strumento importante di democrazia e quelli sulla giustizia costituiscono una grande occasione e uno stimolo a migliorare e completare la riforma Cartabia in Parlamento. I quesiti ammessi dalla Corte costituzionale possono dare il giusto cambio di rotta al sistema giudiziario italiano, cercando di implementare il rapporto di fiducia fra Stato e cittadino.

Non ci rassegniamo all’idea di una giustizia che faccia paura ai cittadini e che non sia strumento di garanzia. Il Governo fissi quanto prima la data di celebrazione del referendum. Nelle prossime settimane saremo impegnati a sensibilizzare quanto più possibile i cittadini affinché si possano esprimere su quesiti che renderanno più efficiente la giustizia in Italia.” Lo ha affermato il segretario del Psi, Enzo Maraio, parlando a Rimini all’iniziativa “L’Italia dei Diritti” dove sono intervenuti, tra gli altri, il segretario di Radicali italiani, Massimiliano Iervolino, e il presidente di Più Europa, Riccardo Magi.