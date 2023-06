Referendum: Schlein, 'con Radicali su piattaforma firme digitali'**

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "Favorire la partecipazione delle cittadine e dei cittadini è un presupposto fondamentale della democrazia e il Governo deve agevolarla con tutti gli strumenti che anche le nuove tecnologie mettono a disposizione, senza che i costi ricadano sulle persone. Rafforzare gli istituti referendari e le leggi di iniziativa popolare sono una delle proposte che abbiamo portato al Governo sulle riforme istituzionali”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd.

“La piattaforma per raccogliere le firme digitali va in questa direzione: doveva partire all’inizio dello scorso anno ma ora il governo rimanda di altri 12 mesi. Inaccettabile. Lo hanno ricordato oggi i Radicali e hanno ragione, rinviare ancora è un danno alla democrazia che pesa su cittadini e cittadine, costretti a pagare per esercitare un diritto”, conclude.