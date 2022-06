Regalare una stella è per sempre. Su Online Star Register

Regalare una stella è un gesto che dice bene, a chiare lettere, l’importanza che la persona destinata a riceverla ricopre nella nostra vita.

Molto spesso ci ritroviamo a fare regali banali e privi di significato, che dicono poco sia di noi che delle persone a cui sono rivolti. E a nostra volta abbiamo ricevuto doni, di cui abbiamo dimenticato sia il mittente che la loro esistenza dentro un cassetto pieno di vecchi ricordi e oggetti che non usiamo più. Eppure, un regalo è prima di ogni altra cosa la concretizzazione di un pensiero verso qualcuno che consideriamo speciale, una persona di valore nella nostra vita. Un regalo è un pensiero d’amore che rivolgiamo a chi vogliamo far sentire amato e considerato in maniera inequivocabile.

Regalare una stella è certamente un gesto che dice bene, a chiare lettere, l’importanza che la persona destinata a riceverla ricopre nella nostra vita. Non è un dono che si corre il rischio di dimenticare, dura per una vita intera, non lo si può sostituire, e allo stesso tempo è estremamente semplice e veloce da realizzare, usufruendo ad esempio della piattaforma Online Star Register. Questa consente di scegliere in completa comodità e senza fretta, attribuire un nome a una stella e regalarla, prendendone una tra quelle delle 12 costellazioni dello zodiaco.

Regalare una stella. Un pensiero d’amore unico ed eterno

Decidendo di regalare una stella, ovviamente, si va incontro a un dono del tutto personalizzabile e unico. Si può scegliere, infatti, la sua costellazione di appartenenza – che può essere una scelta casuale o individuata in una specifica zona dello zodiaco – il nome e la data che si vuole far ricordare alla persona speciale a cui è indirizzato il dono. Grazie ad apposite app sempre aggiornate e accessibili full time, ogni utente può individuare e trovare la propria stella, studiarne i dettagli e le caratteristiche più congeniali e adatte al destinatario dell’astro. Tra queste connotazioni, anche la collocazione nella costellazione e il colore. Gli altri dettagli, come ad esempio appunto il nome, saranno personalizzabili in un secondo momento a seconda del pacchetto regalo di cui si usufruisce e che verrà confezionato a tema e indirizzato al destinatario.

La scelta del nome della stella avviene in totale libertà, ricade nella libera discrezionalità del mittente del regalo. Può coincidere infatti con il nome del destinatario, piuttosto che unire i due nomi (mittente e destinatario) o ancora fare riferimento a un nome significativo. In qualsiasi caso, comunque, ogni nome sarà unico perché associato a uno star code univoco, che garantirà l’unicità del nome, anche nel caso in cui fosse già stato assegnato in precedenza. Anche la scelta della data stessa, inoltre, non è limitata da alcun vincolo: può essere selezionata qualsiasi data passata, presente o futura, in base all’evento che si intende ricordare e festeggiare.

Pacchetti regalo personalizzabili e sempre individuali

L’aggiornamento continuo delle app per la visualizzazione della stella è di fondamentale importanza perché favoriscono la messa a fuoco dell’astro prescelto, facilitandone di volta in volta la visuale. I pacchetti regalo più completi, che vengono comodamente spediti in modalità del tutto gratuita e in tutto il mondo sotto forma di elegante busta adattabile a qualsiasi cassetta postale, comprendono molteplici servizi e funzionalità. Infatti, oltre alle tradizionali registrazioni su piattaforma e alla Star Page personalizzabile e all’accesso in modalità illimitata e gratuita delle app, i pacchetti regalo includono anche il certificato personalizzato della stella scelta, la lettera personalizzata, il documento informativo con il codice di riferimento e i messaggi personalizzati, redatti e inviati appositamente al destinatario.

Regalare una stella è un gesto senza scadenza, che rimane nel tempo e che fa luce e compagnia insieme. È un gesto di grande sensibilità in grado di unire l’originalità del pensiero alla praticità della sua realizzazione.