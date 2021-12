Regali Epifania per i bambini: i migliori da scegliere

Scopriamo quali possono essere alcuni dei regali da fare ai bambini nel giorno dell'Epifania.

I regali da destinare ai bambini nel giorno dell’Epifania sono numerosi, divisi per genere o meno e appartenenti a categorie diverse, da quelle educative a quelle destinate al mero divertimento. Scopriamo insieme i migliori da scegliere.

Regali Epifania per bambini

Mancano pochissimi giorni all’Epifania e, sebbene a scegliere i regali per Natale, noi adulti arriviamo quasi sempre in ritardo, di certo, non ci faremo trovare impreparati per quelli destinati ai nostri figli e a tutti i bambini della nostra vita. Se, da questo punto di vista, la scelta sembrerebbe molto più difficile, in realtà, anche in questo caso possiamo farci aiutare da Amazon.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono alcuni dei migliori regali da fare ai nostri bambini per la Befana, a partire da una selezione ampia che Amazon propone, in esclusiva, ai suoi clienti Prime, alla migliore offerta.

Regali Epifania per bambini: consigli

Scegliere il regalo perfetto per un bambino è molto più semplice che sceglierlo per un adulto, non solo perché accontentare un bambino è, ma solo all’apparenza, molto più semplice, ma anche perché, in effetti, i regali destinati ai più piccoli fanno parte di una categoria molto ampia. Per questa ragione, nella speranza di darvi qualche spunto in più, nei paragrafi che seguono, abbiamo raccolto alcuni dei regali migliori da fare ad un bambino per la Befana.

Il nostro consiglio, quando si tratta di scegliere i regali da destinare ai bambini per l’Epifania, è quello di pensare alla loro età. Se il bambino è grandicello, possiamo pensare ad un gioco che intrattenga, se il bambino è piccolino, possiamo pensare ad un gioco educativo, che sviluppi la manualità, la fantasia e molto altro ancora.

Regali Epifania per bambini Amazon

Quelli che seguono sono una classifica dei migliori regali da destinare ai bambini nel giorno dell’Epifania, disponibili su Amazon alla migliore offerta, in esclusiva per i clienti Prime.

Il Gioco del Cocco Dentista

Questo gioco è destinato a tutti i bambini a partire dai 4 anni di età. Facile da impostare per un adulto, il gioco è divertentissimo per tutti i bambini. L’obiettivo è quello di intrattenere un piccolo gruppo di giocatori che, a turno, sarà il dentista del coccodrillo. Aprite bene la bocca del coccodrillo, se toccate il dente che gli fa male, questo morde e voi sarete squalificati dal gioco. La suspense crescerà sempre di più, man mano che i giocatori saranno eliminati.

Laboratorio di Scrittura – Metodo Montessori

Se il vostro obiettivo è un gioco educativo, potreste puntare sul Laboratorio di Scrittura, impostato sul metodo Montessori. Il gioco, destinato ai bambini dai 3 ai 6 anni, si compone di tre diversi metodi per imparare a leggere e a scrivere. La scatola include: 72 letterine, 3 casette componi parole, 18 puzzle, 3 lavagnette scrivi e cancella, 1 pennarello segna e cancella.

Spirograph – Valigetta in Latta

Questo gioco è destinato a tutti quei bambini che amano disegnare, allo scopo di sviluppare la loro fantasia, creatività e competenza. Adatto ai maschietti e alle femminucce, questo gioco è perfetto sia per i bambini molto piccoli e sia per i bambini un po’ più grandi. La scatola in latta, infine, permette ai bambini di portare questo gioco ovunque, sia in casa, da un punto all’altro della stanza, che all’esterno, ad esempio, quando si è in viaggio e si ha bisogno di distrarre l’attenzione.

Cattura Le Stelle

Questo gioco, non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni, è destinato prevalentemente alle femminucce. Il gioco dispone di 4 funzioni: gioco, lampada, solo musica, musica con luci. Il cofanetto include: delle fatine magiche, una bacchetta magica con luci e suoni e una lampada notturna. Nella stanza buia date inizio alla magia. L’obiettivo del gioco è quello di catturare quante più stelle possibili con la bacchetta magica! Ma fate presto! Le stelle illuminano la stanza solo per pochissimi secondi!

La Pizzeria

I materiali de La Pizzeria sono di prima qualità, la scatola include cinque vasetti di pasta da modellare, il gioco è destinato dai bambini dai 3 anni in su. L’obiettivo è quello di sviluppare la creatività, la fantasia e la manualità. Oltre ai vasetti di pasta da modellare, la scatola include anche un tagliapizza, una pala e molto altro ancora.

Set di Arredamento da Interni per Barbie

Come ultimo gioco, ve ne proponiamo uno destinato alle bambine a partire dai 3 anni di età. Il set di arredamento da interni, progettato per le barbie delle vostre figlie, è un modo alternativo per permettere a queste di sviluppare la creatività e la fantasia, sistemando gli arredi con stile e gusto. Il set comprende una lavastoviglie con sportello funzionante e cestello estraibile, piatti e accessori per il lavaggio. La barbie non è inclusa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.