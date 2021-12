Regali last minute per lui: come correre ai ripari

Dagli orologi ai portafogli passando per l'abbonamento alla palestra, sono diversi i regali last minute per lui in occasione del Natale.

Siamo entrati nella settimana del Natale e se siete ancora tra quelli che non hanno acquistato nulla, non c’è bisogno di preoccuparsi perché i regali last minute sono sempre l’occasione migliore per fare bella figura. Nei prossimi paragrafi cerchiamo qualche dono all’ultimo minuto per lui in modo da stupirlo approfittando anche di offerte e sconti.

Regali last minute

Per chi è indaffarato e alle prese con gli impegni di lavoro, anche trovare il tempo per i regali di Natale può rivelarsi una vera e propria impresa. Sono in molti che, in occasione del Natale, aspettano gli ultimi momenti e ore per fare i doni. I regali last minute sono particolarmente gettonati e anche apprezzati perché solitamente si approfitta di occasioni e prezzi al ribasso.

Si può anche approfittare delle offerte e promozioni online.

Alcuni siti di e-commerce come Amazon hanno a disposizione il servizio Prime che permette di ricevere i regali entro Natale in pochissimi giorni in modo da avere pronto il dono da consegnare subito al destinatario per le festività.

Nelle tabaccherie o supermercati sotto casa è possibile trovare dei buoni regalo che possono sicuramente aiutare e che riguardano un buono per il parrucchiere o per il benzinaio oppure il lavaggio della macchina.

Piccoli regali last minute che sono molto apprezzati e desiderati.

Un buono per un abbonamento a Spotify se ama la musica e la ascolta h24 è un ottimo dono last minute da poter fare oppure se adora leggere un buono per comprare dei libri oppure se preferisce gli audiolibro sono diversi i regali last minute come l’abbonamento ad Audibile e Storytel per ascoltare i libri in ogni momento.

Regali last minute per lui

Ormai manca davvero poco al Natale e tra i mille impegni ci si è resi conto che manca il dono da fare al proprio lui, che può essere il partner o anche il fratello oppure il papà. Niente panico perché sono diversi i regali last minute adatti a lui che gli possono sicuramente piacere e stupirlo.

Il classico completo berretto, guanti e sciarpa è un classico intramontabile che va sempre bene soprattutto se è una persona particolarmente freddolosa. Se ama tenersi in forma oppure allenarsi, un abbonamento alla palestra per un anno oppure alla piscina sotto casa è sicuramente un dono che gradirà particolarmente.

Sono davvero tante le idee di cui approfittare per dei regali last minute per lui che riguardano qualsiasi settore: dal lusso alla tecnologia passando per la moda, sicuramente si trova il dono adatto. I bracciali della Fossil o anche i portachiavi sono regali last minute molto apprezzabili e che sicuramente gli farà piacere ricevere.

Considerando che si può ritornare a vedere le partite di calcio allo stadio, potrebbe essere una ottima idea comprargli un abbonamento per la sua squadra del cuore oppure un biglietto per una mostra a cui sogna di andare. In questo caso sarà sufficiente collegarsi al sito della mostra e pagare il dono che si riceverà direttamente a casa.

Regali last minute Amazon

Sono diversi i regali last minute da acquistare su Amazon quando ormai si è giunti agli sgoccioli e in questo modo è possibile anche approfittare di diverse offerte e sconti. Cliccando sulla foto si possono visualizzare le caratteristiche del prodotto. Qui sotto la classifica con le migliori idee per il proprio lui e fare colpo accompagnati da una breve descrizione.

1)Travando portafoglio uomo con clip

Un portafoglio molto piccolo, ma compatto e dalle tantissime tasche per contenere tutto il necessario: denaro, banconote, ma anche documenti. Ha uno scomparto esterno e ben 1′ tasche. Ha un fermasoldi in acciaio per cui le banconote si possono fissare e rimanere ben salde. Ha anche un portamonete con cerniera. Sicuro e di ottima qualità. Di colore marrone, nero. In vendita con sconto dell’8% e un prodotto Amazon’s Choice.

2)Tommy Hilfiger cintura uomo

Una cintura del noto marchio con il logo ben impresso sulla fibbia e con pianura sul bordo. L’estremità ha la punta squadrata. In pelle con fibbia in metallo. Di colore nero, marrone e blu. Molto elegante e dallo stile classico. Il prodotto più venduto del settore.

3)Smartwatch orologio fitness uomo

Uno smartwatch dallo schermo colorato con tecnologia touchscreen e disponibile per qualsiasi dispositivo. Utile, non solo epr non perdersi nessuna notifica o chiamata, ma anche per rilevare la frequenza cardiaca, le calorie, i contapassi, come cardiofrequenzimetro, monitora il sonno e imposta anche i vari appuntamenti. In vendita con il 29% di sconto.

Oltre a queste idee di regali last minute, ecco altri consigli per un dono per entrambi.