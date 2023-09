Regeni: Bonelli, 'Meloni si costituisca parte civile a nome del governo'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "È con soddisfazione che apprendo la decisione della Corte costituzionale circa la possibilità di celebrare il processo contro gli assassini di Giulio Regeni. A questo punto chiedo che la presidente Meloni, a nome del governo, si costituisca parte civile contro coloro che hanno brutalmente tolto la vita a un giovane ricercatore italiano, in un atto barbaro che ha avuto l'evidente copertura del governo egiziano". Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

"Presenteremo un ordine del giorno alla Camera per chiedere formalmente che l'Italia si costituisca parte civile contro gli assassini e il governo egiziano, assicurando così che la nostra nazione prenda una posizione ferma e decisa in questo grave fatto di cronaca internazionale. La Consulta, con la sua decisione, ha chiaramente stabilito che un dibattimento non può essere impedito dal rifiuto di collaborazione giudiziaria da parte dello Stato di appartenenza o residenza delle persone coinvolte. Il governo egiziano, con il suo comportamento, ha dimostrato un disprezzo inaccettabile per la giustizia e i diritti umani: un fatto inaudito", conclude Bonelli.