Regeni: Conte, 'pronuncia Consulta può determinare svolta di grande portata'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "L’odierna pronuncia della Corte costituzionale può determinare una svolta di grande portata nella vicenda Regeni, consentendo la possibilità che sia finalmente celebrato il processo in contumacia nei confronti degli imputati egiziani. Da anni ci battiamo per ottenere la verità. Ora si vada fino in fondo per rendere giustizia a Giulio, alla sua famiglia, all’Italia intera". Così su X Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.