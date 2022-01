Regeni: genitori, ‘auspichiamo governo più sensibile sui diritti umani’ (2)

(Adnkronos) – Per la mamma di Giulio Regeni, Paola, è importante che l’Italia metta al primo posto la difesa dei diritti umani. “La tragedia di Giulio e della nostra famiglia ricorda la violazione dei diritti umani e penso che un Paese, almeno in Europa, debba avere questo ago della bilancia sempre ben presente”, ha detto, auspicando – rispetto alla fase politica attuale – che “le elezioni vadano in una scelta culturale verso il rispetto dei diritti umani.

Un’Italia, che metta il rispetto dei diritti umani al primo posto sarebbe veramente un segno per tutta l’Europa e un grande passo in avanti”.