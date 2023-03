Regeni: Pollini (M5s), 'bene panchina gialla a Desenzano del Garda, ma ricordo non basta'

Milano, 10 mar. (Adnkronos) – "Sono passati sette anni dal ritrovamento del corpo martoriato e senza vita di Giulio Regeni alla periferia del Cairo. L’iniziativa del Comune di Desenzano del Garda è lodevole e necessaria affinché il governo italiano sappia che nessuno ha dimenticato e che oggi, come ieri, siamo qui a pretendere verità". Lo ha detto la consigliera lombarda del Movimento Cinque Stelle, Paola Pollini, intervenuta a margine della cerimonia di inaugurazione della nuova 'panchina gialla in memoria di Giulio Regeni', inaugurata questa mattina a Desenzano del Garda, nel bresciano. "Noi oggi siamo qui, insieme al gruppo locale, per ribadire ancora una volta quanto sia importante il ricordo -ha sottolineato- ma quello che oggi pretendiamo è la verità".

"Questa iniziativa -ha quindi aggiunto Andrea Spiller, consigliere pentastellato al Comune di Desenzano- nasce da un voto unanime in Consiglio comunale con il quale anche noi abbiamo voluto esprimere la necessità di non dimenticare questa triste vicenda e continuare a lavorare per ottenere verità e giustizia".