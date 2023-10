Regeni, Schlein: il governo ottenga comparizione dei 4 imputati

Roma, 6 ott. (askanews) – “Abbiamo sempre chiesto a questo governo e continueremo a ribadire che deve fare ogni sforzo per ottenere gli indirizzi e la comparizione di questi quattro imputati. Non è possibile che l’Egitto continui a coprirli”.

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine dell’incontro dei genitori di Giulio Regeni con la stampa, nella sede del Consiglio nazionale dei giornalisti a Roma.

“Come dal primo giorno siamo qui a dare supporto alla famiglia di Giulio Regeni, continuiamo a chiedere verità e giustizia, è importante per Giulio e per tutte le persone che in Egitto subiscono torture e sparizioni forzate. È anche per questo un processo importantissimo”.