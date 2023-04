Home > Askanews > Regeni, Schlein: processo deve andare avanti per giustizia Regeni, Schlein: processo deve andare avanti per giustizia

Roma, 3 apr. (askanews) – “Un segnale di vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni e alle tante persone che in questi non anni non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia. Crediamo fortemente che questo processo debba andare avanti, che debba essere fatto, siamo qui con questa speranza”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, questa mattina a piazzale Clodio dove si sta svolgendo un sit-in in attesa della nuova udienza nel procedimento per la morte di Giulio Regeni che vede imputati quattro 007 egiziani.

