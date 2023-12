Regeni: Schlein, 'sì a Odg in Assemblea Pd su stop armi all'Egitto'

Regeni: Schlein, 'sì a Odg in Assemblea Pd su stop armi all'...

Roma, 16 dic (Adnkronos) – "Una richiesta molto giusta l'idea di dire basta armi all'Egitto, nel rispetto di una legge che impedirebbe di mandare armi a Paesi non rispettosi dei diritti fondamentali o impegnati in conflitti. Su questo si misura la coerenza della politica estera, vale per l'Italia e per l'Europa. Mai piegare alla realpolitik il rispetto dei diritti umani". Lo ha detto Elly Schlein a proposito della proposta di un Ordine del giorno in Assemblea del Pd sulla proposta di embargo da parte dell'Italia all'invio di armi leggere all'Egitto.