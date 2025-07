Reggia Caserta, danneggia vasca borbonica per rubare acqua

Reggia Caserta, danneggia vasca borbonica per rubare acqua

Caserta, 10 lug. (askanews) – Il furbetto dell’acquedotto non l’ha fatta franca ma ha danneggiato una delle perle del nostro patrimonio artistico, è la surreale storia di un imprenditore agricolo che ha danneggiato una vasca borbonica dello storico Acquedotto Carolino, realizzando un allaccio abusivo che gli permetteva di sottrarre fraudolentemente l’acqua dalla conduttura che riforniva le fontane della Reggia di Caserta, ritenuta Patrimonio dell’Umanità.

Attraverso un sistema di tubazioni in polietilene trasportava l’acqua per 145 metri, fino al terreno in suo uso.

Il furto è stato scoperto dai carabinieri e l’uomo di 58 anni è stato arrestato con le accuse di furto aggravato e continuato di acqua pubblica con danneggiamento di bene culturale patrimonio Unesco, invasione di terreni o edifici dello Stato e attività di gestione di rifiuti agricoli non autorizzata.