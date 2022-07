Reggio Calabria, abbandona il cane in auto sotto il sole: denunciata la proprietaria

Tragedia sfiorata a Reggio Calabria dove un cane è stato abbandonato in auto dalla sua proprietaria al caldo per più di un'ora: è stata denunciata

Poteva finire in tragedia per un cane che è stato abbandonato nell’auto della sua proprietaria, sotto il sole cocente. L’animale che era in stato di grave sofferenza, ad ogni modo, è stato soccorso grazie alla segnalazione di un passante che ha avvertito le forze dell’ordine.

L’animale dovrebbe fortunatamente riuscire a riprendersi.

Reggio Calabria, proprietaria abbandona il cane in auto con il caldo

Stando a quanto si apprende, la donna avrebbe lasciato l’animale nel veicolo per oltre un’ora, per svolgere alcune commissioni. Le temperature roventi che, com’è noto, in questi ultimi giorni hanno toccato punte di 40 gradi, hanno causato al cane (un meticcio) molta sofferenza tanto da averlo portato a vomitare in modo copioso nell’auto.

Solo l’apertura del veicolo ha evitato che le sorti dell’animale potessero essere peggiori.

Per la donna è scattata la denuncia

Nel frattempo per la proprietaria dell’animale, è scattata la denuncia a piede libero. Quest’ultima dovrà rispondere del reato di maltrattamento di animali. Giunti sul posto i vigili del Comando di Polizia locale di Reggio Calabria che hanno provveduto ad identificare e a rintracciare la donna.

L’animale, non è comunque in pericolo di vita, nonostante il rischio corso.