Reggio Calabria, dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Una dottoressa in servizio presso la guardia medica di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in auto con il marito, rimasto ferito. Francesca Romeo, 67 anni, stava rientrando a casa in macch...