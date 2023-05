Ha ucciso il cognato con un colpo di pistola e poi è scappato. Una lite in famiglia, scoppiata a Reggio Calabria, si è trasformata in una tragedia.

Reggio Calabria, lite finisce in tragedia: uccide il cognato di 29 anni con un colpo di pistola e scappa

Un colpo di pistola al torace, contro il cognato, poi la fuga. Questa è la dinamica dell’omicidio di Antonio Morelli, 29 anni, avvenuto a Reggio Calabria, nella giornata di ieri, 11 maggio. Il sospettato è fuggito subito dopo il delitto ed è ricercato dalla Squadra mobile di Reggio Calabria. Morelli è stato trovato vicino ad una delle palazzine popolari del rione, in fin di vita, ed è stato trasportato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è arrivato morto.

Lite in famiglia finisce in tragedia: la dinamica dell’omicidio

Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio tra la sorella della vittima e il marito. Qualche ora più tardi Morelli, insieme al fratello, è andato sotto casa della donna dove ha incontrato il marito, ovvero il cognato. Sarebbe nata una forte discussione, al culmine del quale ci sarebbe stato l’omicidio. Il fratello del 29enne lo ha portato in ospedale, poi ha avuto un incidente nella rampa d’ingresso del nosocomio ed è stato ricoverato. Le sue condizioni non sono gravi. I parenti della vittima hanno dato in escandescenza all’ospedale e sono dovute intervenire dieci volanti della polizia per riportar la calma.