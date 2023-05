Ennesima tragedia in Italia innescata dal maltempo che sta flagellando il paese da inizio maggio, è accaduta a Reggio Calabria stamattina, 20 del mese, con un uomo che muore travolto da un albero caduto mentre passeggia con il cane. Da quanto si apprende il terribile incidente si è verificato lungo via San Giuseppe, quando un passante è stato centrato da un grosso fusto abbattuto dal fortissimo vento.

Muore travolto da un albero caduto

Sul posto sono accorsi i soccorritori e la polizia locale ma da quanto si apprende per la vittima non c’è stato nulla da fare. I media spiegano che l’uomo è morto a Reggio Calabria dopo essere stato travolto da un albero crollato per il forte vento. Tutto è accaduto in via San Giuseppe, nel quartiere Gebbione, nella zona sud della città. Si apprende che sul posto stanno operando i vigili del fuoco che hanno dovuto imbragare il grosso fusto. Sono giunti a razzo anche anche i medici del 118 e la polizia.

Le raffiche fanno collassare il grosso fusto

La ricostruzione del sinistro è sommaria ma drammatica: pare che l’uomo stesse passeggiando con il proprio cane quando è stato travolto dall’albero. E purtroppo la terribile ondata di maltempo che sta interessando la Calabria e per cui è stata proclamata una allerta arancione su quasi tutta la regione, proprio a Reggio ha portato anche un vento fortissimo.