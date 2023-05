Tragedia inspiegabile a Reggio Calabria, dove un poliziotto di 25 anni si spara con la pistola d’ordinanza. Il giovane agente è stato trovato morto dai colleghi all’interno dell’ufficio in cui si era chiuso dopo essere giunto al lavoro come sempre. Tutto è accaduto presso il comando della Polizia stradale di Palmi, nella città metropolitana di Reggio Calabria.

Poliziotto si spara con la pistola d’ordinanza

Il corpo senza vita del poliziotto è stato trovato dai colleghi stamane, 25 maggio e per la vittima ogni soccorso è stato inutile. Dai media si apprende che non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che si sia trattato di un terribile gesto estremo e volontario. Dal canto suo Ansa spiega che nello stesso ufficio sarebbe stata rinvenuta anche una lettera con le motivazioni. Pare che la scelta di farla finita da parte di un uomo così giovane sia stata legata a motivi di carattere personale. In virtù della morte violenta e della dinamica dei fatti senza testi il caso è finito in un fascicolo della Procura.

La Procura dispone l’autopsia

Il massimo requirente di Palmi, Emanuele Crescenti, vuole verificare tutti gli elementi che hanno portato al suicidio dell’uomo ed ha statuito l’autopsia. Solo poche ore prima, a Cinisello Balsamo, un altro poliziotto di 45 anni, originario del Salento, era stato trovato morto da alcuni colleghi allarmati perché non lo avevano visto arrivare sul posto di lavoro.