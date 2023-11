Tre bambine hanno salvato la madre dalla violenza del padre chiedendo aiuto dal balcone con un foglio con scritto “help”. Il fatto è accaduto a Reggio Calabria.

Reggio Calabria, violenza domestica: l’intervento dal balcone di tre bimbe salva la madre

Dalla questura di Reggio Calabria arriva la notizia di un arresto avvenuto il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne responsabile di maltrattamenti in famiglia, ai danni della moglie. Le forze dell’ordine hanno ricevuto una richiesta d’aiuto e hanno raggiunto l’abitazione della vittima, che segnalava di essere stata picchiata dal marito. L’uomo, che era ubriaco, non voleva lasciarla andare a lavorare. Quando gli agenti sono arrivati hanno visto sul balcone dell’appartamento tre bambine che gridavano “venite, venite, siamo qui” e una di loro mostrava un foglio bianco con la scritta arancione “HELP“. La polizia ha individuato e identificato l’uomo, che ha già scontato una misura di divieto di avvicinamento alla moglie. Lui, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, proferiva frasi senza senso. In casa erano presenti le tre figlie della vittima, di 12, 10 e 8 anni. La più piccola, vedendo la mamma aggredita per l’ennesima volta, ha preso il cellulare e ha composto il numero per chiedere aiuto.

Violenza domestica a Reggio Calabria: l’aggressione

L’aggressione sarebbe stata scatenata da futili motivi, ovvero dalla richiesta di raccogliere la cenere della sigaretta buttata volutamente in terra dall’uomo. Mentre la donna raccontava la violenza subita e altre prevaricazioni fisiche e psicologiche, le figlie hanno mimato agli agenti anche il famoso segnale di comunicazione silenzioso di aiuto. L’uomo, secondo la ricostruzione, picchiava la moglie, la tirava per i capelli e le dava pugni in testa per qualsiasi futile motivo, non permettendole neanche di frequentare la sua famiglia. Le figlie erano costrette ad assistere a tutte le violenze e solitamente si nascondevano nella loro cameretta.