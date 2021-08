Reggio Emilia, incidente nel Rally dell’Appennino reggiano: due morti

Tragedia durante il rally dell'Appennino Reggiano dove sono morti due spettatori. in corso un'inchiesta.

Tragedia in provincia di Reggio Emilia dove due giovani spettatori, un 21enne di Reggio-Emilia e un 32enne residente nella provincia di Modena, sono deceduti mentre stavano assistendo ad una gara speciale valida per il Rally dell’Appennino Reggiano, una nota manifestazione molto seguita dagli appassionati.

Stando a quanto appreso non sarebbe ancora chiara la dinamica della vicenda e in che modo i due giovani possano aver trovato la morte. Proprio per questo motivo le Forze dell’Ordine hanno già avviato un’inchiesta. La gara nel frattempo è stata sospesa. Ad ogni modo, almeno per il momento sarebbero poche le notizie trapelate.

Incidente rally Appennino reggiano, una Peugeot 208 è uscita di strada

Erano circa le ore 9.45.

Durante la SS2 Matilde di Canossa, gara speciale del Rally Appennino Reggiano che ha avuto luogo in località Riverzana, tra i comuni di San Polo d’Enza e Canossa, una Peugeot 208 n. 42 pilotata da Gubertini-Lalungo è uscita fuori dal circuito finendo così contro il pubblico, mentre stava percorrendo un tratto rettilineo del circuito in collina. L’impatto è stato violento e la tragedia purtroppo inevitabile. Il veicolo che viaggiava ad elevate velocità si è staccato da terra, capottandosi così esternamente.

I due piloti sono rimasti illesi, ma comunque in stato di choc.

Incidente rally Appennino reggiano, i soccorsi

Nel frattempo i soccorsi da parte degli operatori sanitari del 118, sono stati tempestivi. Nonostante le manovre rianimatorie e la corsa contro il tempo per salvare i due giovani spettatori, per loro non c’è stato nulla da fare. Giunto sul posto anche l’elisoccorso decollato dall’Ospedale Maggiore di Parma. Ad intervenire anche i carabinieri e la Polizia Locale Unione Val d’Enza che si sono messi al lavoro al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Stando a quanto appreso, i rilievi sono stati eseguiti a cura dei Carabinieri della Stazione di San Polo d’Enza.

Incidente rally Appennino reggiano, la manifestazione è stata sospesa

A seguito dell’incidente la gara è stata immediatamente sospesa. Da prime ricostruzioni dell’accaduto che sarebbero al vaglio delle forze dell’ordine, sembra che i due giovani, al momento della tragedia si trovavano su un terrapieno alto circa tre metri. Alcuni testimoni avrebbero inoltre riferito che si sarebbe trattata di una fatalità.