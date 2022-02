In provincia di Reggio Emilia, un uomo di 82 anni ha avuto un malore al volante, schiantandosi contro una betoniera e morendo sul colpo.

Un drammatico incidente si è consumato in provincia di Reggio Emilia: un mezzo è improvvisamente uscito di strada, schiantandosi contro una betoniera e causando la morte di un automobilista di 82 anni.

Reggio Emilia, malore volante: 82enne si schianta contro una betoniera e muore

Nella mattinata di mercoledì 9 febbraio, intorno alle ore 08:30, è stata segnalata la presenza di un incidente mortale in prossimità di Albinea, in provincia di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna.

Il sinistro stradale ha causato la morte di un uomo di 82 anni che stava guidando su via Matteotti, tratto situato lungo la strada provinciale 37, in direzione Scandiano, a bordo di un veicolo Fiat.

Sulla base delle informazioni diffuse, pare che l’82enne abbia improvvisamente perso il controllo dell’auto, invadendo la corsia opposta.

Il mezzo della vittima, quindi, si è schiantato contro una betoniera che stava sopraggiungendo nel momento in cui l’uomo ha perso il controllo della vettura.

La Fiat si è incastrata sotto la betoniera, provocando la morte del conducente a seguito della gravità delle ferite riportate dopo l’urto. Il conducente della betoniera, invece, ha superato l’accaduto illeso.

Incidente stradale, l’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi

L’incidente in via Matteotti è stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine e al 118: sulla scena, erano presenti ambulanze, polizia stradale, carabinieri e vigili del fuoco.

Non appena giunti sul posto, i vigili del fuoco si sono adoperati al fine di estrarre il corpo del conducente della Fiat dalle lamiere.

I paramedici del 118, invece, hanno tentato di soccorrere l’82enne che, tuttavia, è stato rinvenuto già privo di vita. A questo proposito, si ipotizza che la vittima possa essere stata colta da un malore mentre si trovava alla guida e che potesse essere già in stato di incoscienza al momento dello schianto.

Intanto, gli agenti della polizia locale Unione colline Matildiche hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso e hanno chiuso la strada per l’intera mattina, con forti ripercussioni sul traffico cittadino.