Reggio Emilia, terremoto di magnitudo 4.0: avvertito anche in Lombardia e Veneto

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro a Bagnolo in Piano è stata avvertita in provincia di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ha fatto tremare la terra in provincia di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna. Il fenomeno sismico è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella serata di mercoledì 9 febbraio. Il terremoto si è verificato nel comune di Bagnolo in Piano e ha avuto una profondità di 7,3 chilometri.

Reggio Emilia, terremoto di magnitudo 4.0: epicentro a Bagnolo in Piano

Nella serata di mercoledì 9 febbraio, alle 19:55:12 ora italiana, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 4.0 in prossimità di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna.

Il terremoto di magnitudo 4.0, sulla base delle informazioni diramate dall’Ingv, ha avuto un epicentro localizzato a 4 chilometri a est del comune di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, mentre l’ipocentro ha avuto una profondità pari a 7,3 chilometri.

Per quanto riguarda le coordinate geografiche del sisma, sono state indicate una latitudine pari a 44.777 e una longitudine pari a 10.718.

La scossa, la cui entità viene descritta secondo la scala Richter come un episodio “molto leggero”, non sembra aver provocato danni a cose o persone.

La scarsa profondità dell’ipocentro, tuttavia, indica che il sisma è stato avvertito in un’area particolarmente vasta, come dimostrano i messaggi scritti dagli utenti sui social media.

Sisma di magnitudo 4.0 avvertito anche in Lombardia e Veneto: le segnalazioni degli utenti sui social

Il terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro a Bagnolo in Piano non è stato avvertito solo nella provincia di Reggio Emilia ma anche nelle città di Parma, Bologna e Modena.

Molti utenti sui social media, tuttavia, hanno segnalato di aver avvertito la scossa anche a Mantova, Verona, Bergamo e Milano.

Ma come? Terremoto a Bergamo? — Freddie Kieslich (@FreddieKieslich) February 9, 2022

Il sisma, quindi, oltre ad aver seminato paura tra la popolazione dell’Emilia-Romagna, ha spaventato anche i cittadini che abitano presso le aree di confine della Lombardia e del Veneto.

Intanto, sui Twitter è entrato in tendenza l’hashtag #terremoto, utilizzato anche dal cantautore Paolo Belli che ha riferito di aver avvertito il fenomeno sismico anche a Carpi.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che il terremoto non abbia provocato danni a cose o persone ma a breve cominceranno le ricognizioni.