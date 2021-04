Il reggiseno contiene il seno e aiuta a dare sostegno al décolleté in modo da risaltarlo in varie occasioni.

Il seno è una parte molto importante della bellezza femminile e le donne ci tengono a valorizzarlo nel modo giusto. Per poterlo fare, un reggiseno contenitivo push-up è sicuramente la scelta migliore per dare risalto e forma al seno. Ecco quale modello comprare e tutti i benefici che apporta.

Reggiseno contenitivo

Un capo di biancheria intima molto importante per sostenere il seno. Si chiama contenitivo in quanto aiuta a contenere e supportare un seno particolarmente abbondante e formoso. Chi ha un seno prosperoso deve valutare alcune caratteristiche al momento della scelta del tipo di reggiseno maggiormente adatto. La cosa importante è scegliere dei reggiseni che abbiano coppe differenziate che permettono di accogliere nel modo giusto il seno.

Un buon reggiseno deve far sentire a proprio agio chi lo indossa, quindi essere comodo e confortevole, contenere un seno abbondante e al tempo stesso valorizzarlo in modo da risaltarlo con un abbigliamento consono e adeguato per l’occasione. Per chi ha un seno abbondante, il reggiseno contenitivo è sicuramente il modello da prendere ad esempio.

Le spalline sono un altro aspetto da considerare nella scelta di un reggiseno in quanto non devono essere troppo corte. Bisogna scegliere con attenzione il tipo di taglia, altrimenti il reggiseno non contiene e rischia di essere scomodo da indossare. Si consiglia di optare per delle bretelle che siano imbottite e regolabili.

Sono diversi i modelli di reggiseno contenitivo:

Riducente, quindi adatto a seni grandi e abbondanti

Sportivo: adatto per l’attività fisica e l’allenamento in quanto contiene il seno nei vari movimenti

Il reggiseno senza ferretto è particolarmente consigliato, anche perché molto semplice da indossare ed evita irritazioni o rossori alla pelle.

Reggiseno contenitivo: benefici

Uno degli indumenti e capi di biancheria maggiormente usati dalle donne per contenere e sostenere il seno. Il reggiseno contenitivo, come dice la parola stessa, permette di contenere il seno e si adatta molto bene a chi ha un décolleté particolarmente abbondante e formoso. Si rivela un buon alleato della colonna vertebrale dal momento che dà sostegno e salvaguarda i problemi che possono interessare la schiena.

Il sostegno del reggiseno contenitivo permette alla colonna vertebrale di non sostenere tutto il peso del seno e quindi evitare dei dolori indesiderati e spiacevoli che la donna rischia di avvertire. Si tratta di un indumento che dona un ottimo comfort permettendo di essere a proprio agio con sé stessi e il fisico.

Inoltre, è realizzato in materiali che non irritano la pelle evitando rossori o prurito. Si adatta ed è indicato per ogni donna, anche per coloro che hanno la pelle molto delicata e particolarmente sensibile. Un reggiseno contenitivo si può indossare in qualunque occasione: sia in eventi formali ed eleganti, ma anche in palestra o durante l’allenamento.

Ha un design molto femminile con scollo a V e dotato di fascia elastica che avvolge molto bene il seno garantendo un ottimo sostegno. Dotato di coppe preformate che avvolgono il seno in modo che ogni donna possa sentirsi a proprio agio a indossarlo. Il fatto che sia senza ferretto permette di sostenere bene il décolleté senza intralciare i movimenti. Avvolge il seno e non stringe.



Reggiseno contenitivo push-up: il migliore

In commercio sono diversi i modelli di reggiseno contenitivo push up che è possibile acquistare, ma il migliore è senza dubbio Lovely Bra 3 in 1. Un reggiseno contenitivo considerato il migliore e amato da moltissime donne. Si distingue da altre tipologie in quanto non ha il ferretto, è comodo da indossare e aiuta a sentirsi a proprio agio.

Ha un effetto push up, quindi esalta il seno evidenziando le curve e il décolleté in tre livelli diversi. Non ha ferretti per cui evita di creare rossori o irritazione. Adatto per quelle donne che non sopportano i reggiseni con il ferretto. Lovely Bra è un reggiseno senza cuciture che presenta un design innovativo che sostiene il seno senza stringere la pelle.

Al momento è riconosciuto come il miglior reggiseno contenitivo del momento, grazie alla comodità, ai benefici riscontrati e al rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ha spalline molto larghe, confortevole e comodo, inoltre non lascia segni che possono essere fastidiosi sul corpo. Dotato di fasce elastiche che hanno un effetto contenitivo per cui permettono di modellare la schiena garantendo una silhouette perfetta. Ha delle chiusure laterali che permettono di allacciare o slacciare il reggiseno senza particolari problemi.

Lo scollo è a V, molto discreto e adatto per qualsiasi look e outfit. Disponibile in tre colori: nero, bianco e beige che permettono di adattarsi a ogni occasione, compreso quelle eleganti. Si può indossare anche per fare sport. Ha un tessuto traspirante e leggero per garantire la massima libertà. Molto resistente e non perde né la forma o il colore, nonostante sia lavabile in lavatrice.

Chi fosse interessata all’acquisto del reggiseno Lovely bra 3 in 1, non è ammesso l’ordine nei negozi oppure e-commerce, ma il consumatore deve collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, compilare il form con i propri dati e inviare l’ordine. Questo indumento è in promozione al costo di 59,90€ per tre reggiseni con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua tra le seguenti modalità: Paypal, carta di credito oppure in contanti direttamente al corriere alla consegna.

