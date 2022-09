Regina Elisabetta, che titolo nobiliare prendono ora i figli di Harry e Meghan?

Con la morte della Regina Elisabetta e la seduta al trono di Re Carlo III, qualcosa potrebbe cambiare anche per Harry, Meghan e i loro figli

Con la morte della Regina Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre, una data entrata di diritto già nei libri di Storia, qualcosa potrebbe cambiare nel Regno Unito. Una legge del 1917 promulgata da Giorgio V, potrebbe cambiare il destino dei figli di Harry e Meghan.

Morte Regina Elisabetta, i figli di Harry e Meghan avranno un nuovo titolo nobiliare?

Carlo III è il nuovo Re d’Inghilterra, ma questo non è l’unico cambio di titolo nobiliare atteso dopo la morte della Regina Elisabetta II. Ad esempio, adesso Archie e Lilibeth, i figli di Harry e Meghan che, proprio per effetto della scomparsa della bisnonna, sono diventati a tutti gli effetti dei prìncipi. Questa regola è stata introdotta nel lontano 1917 da Giorgio V e da allora prevede che figli e i nipoti di un sovrano possano avere il titolo di Sua Altezza Reale, insieme a quello di principe o principessa.

Archie e Lilibeth, essendo solo pronipoti di Elisabetta II e non suoi nipoti, ne hanno potuto, quindi, beneficiare solo da ora.

Il ruolo di Carlo III: cosa potrebbe cambiare

Per il momento, quindi, Archie e Lilibeth sono principi, ma qualcosa potrebbe cambiare Tutto dipende da Carlo III che potrebbe decidere di snellire la discendenza, come già era stato pensato in recenti anni. Il destino dei due bambini è legato alle decisioni future del loro nonno.