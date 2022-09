Regina Elisabetta, chi erediterà e si prenderà cura dei suoi amati cani e cavalli?

La Regina Elisabetta è stata da sempre una grandissima appassionata di animali: ecco a chi andranno i suoi cani e cavalli dopo la sua scomparsa.

Non è un mistero e neppure un segreto, la Regina Elisabetta negli anni della sua lunghissima vita ha amato moltissimo i cani ed i cavalli, in moltissimi si stanno chiedendo a chi andranno i suoi animali, dopo la sua scomparsa. Scopriamo tutte le possibili ipotesi.

La Regina Elisabetta e la sua passione sconfinata per i cani: ecco quanti ne ha avuti

La Regina Elisabetta nei suoi 96 anni di vita ha amato moltissimo gli animali, lo dimostra il fatto che ha avuto più di trenta cani e diversi cavalli, il suo primo cane, un piccolo corgi che si chiamava Dookie, lo ha ricevuto all’età di sette anni.

La passione per gli animali è stata trasmessa alla Regina Elisabetta dal padre, stiamo parlando del Re Giorgio IV, che è venuto a mancare nel lontano 1952 a causa di un tumore.

I cani che hanno fatto parte della vita della Regina Elisabetta

Come precedentemente accennato, il primo cane che ha fatto parte della vita della Regina Elisabetta è stato Dookie, in seguito all’età di 18 anni ha ricevuto in dono la bellissima Susan, anch’essa di razza corgi, che di fatto le ha tenuto compagnia per ben 15 anni ed ha persino partecipato al viaggio di nozze di Elizabeth e del Principe Filippo.

Dopo Susan, la Regina Elisabetta nel corso della sua vita ha avuto più di 30 cani, tutti di razze diverse, come ad esempio: labrador, dorgi e cocker spaniel; soltanto nel 2021, il Principe Andrea ha donato alla Regina ben due dorgi, Muick e Fergus, ma purtroppo l’ultimo è venuto a mancare a maggio 2021, a distanza di un mese dalla scomparsa del Principe Filippo.

A chi andranno i cani ed i cavalli della Regina Elisabetta? Tutte le ipotesi

Elisabetta II, in seguito alla sua scomparsa, lascia ben quattro cani, si tratta nello specifico di Muick, Candy, Lizzi e un altro corgi di cui non si conosce il nome.

Non è ancora chiaro quale sarà il destino dei cani della Regina Elisabetta, al momento si suppone infatti che questi saranno equamente suddivisi tra il Principe William e il Principe Andrea, ma non è da escludere l’ipotesi secondo cui potrebbe continuare ad essere lo staff del palazzo a curare gli amici a quattro zampe di Elisabetta.

Per quanto riguarda i cavalli della Regina Elisabetta invece, secondo quanto dichiarato dall’esperta reale Claudia Joseph al New York Post, spetterà alla Principessa Anna e alla figlia Zara Tindall, stabilire quale sarà il loro destino.