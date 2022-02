Regina Elisabetta, dimagrita e fragile: le vere condizioni della sovrana

Le vere condizioni della regina Elisabetta dopo l'annuncio della positività al Covid: i sintomi sono leggeri, ma la sovrana sembrava già indebolita

Regno Unito, le condizioni di salute della regina Elisabetta

La notizia è arrivata ieri e ha fatto il giro del mondo, lo ha fatto sapere Buckingham Palace: la Regina Elisabetta è risultata positiva al Covid.

Dal palazzo reale hanno fatto sapere sin da subito che la sovrana presenta solo dei lievi sintomi, riconduncibili ad un normale raffreddore.

La regina Elisabetta e il contagio

Dalle indiscrezioni che sono trapelate pare che la regina sia stata contagiata da Carlo. Il principe, anche lui positivo così come Camilla, era andato a trovare la regina solo pochi giorni fa.

Le condizioni di salute della regina

È importante sottolineare che la regina Elisabetta è vaccinata con tre dosi, ma che sarà comunque seguita costantemente da un medico.

Nonostante i suoi sintomi siano stati definiti lievi, la preoccupazione per le condizioni di salute della regina permane, considerando anche le 95 primavere alle spalle. Nei giorni prima dell’annuncio della positività la regina era già apparsa indebolita ed eccessivamente dimagrita, tanto che lei stessa aveva pronunciato, con un mezzo sorriso, queste parole: “Guardate come sono messa, non mi posso neanche muovere.”