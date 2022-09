Un gruppo di membri della famiglia reale, tra cui i figli della Regina Elisabetta, sono usciti dal Castello di Balmoral per ammirare gli omaggi floreali

I figli della Regina Elisabetta, e altri membri della famiglia reale, sono usciti dal Castello di Balmoral, dove è deceduta la sovrana, per ammirare gli omaggi floreali ricevuti in dono.

Regina Elisabetta, i figli fuori dal Castello di Balmoral davanti agli omaggi floreali

La morte della Regina Elisabetta ha sconvolto il mondo intero, che si è stretto intorno alla famiglia reale, donando anche tantissimi omaggi in ricordo della sovrana. Un gruppo di membri della famiglia reale, tra cui tre figli della Regina che sono rimasti in Scozia, ovvero la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo, sono usciti dal Castello di Balmoral, dove è deceduta Elisabetta II, per ammirare i tantissimi omaggi floreali lasciati dai sudditi davanti alla residenza.

L’emozione della famiglia reale

I figli della Regina Elisabetta sono usciti dal Castello di Balmoral, insieme ad alcuni nipoti della sovrana, come le principesse Beatrice ed Eugenia. I reali sono rimasti molto colpiti mentre leggevano alcuni messaggi tra gli omaggi floreali ricevuti. Si sono mostrati molto emozionati per l’affetto ricevuto e hanno salutato e ringraziato le persone che erano presenti davanti alla residenza reale. La principessa Eugenia ha deposto un mazzo di fiori e insieme a lei anche tante altre persone.