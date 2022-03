Regina Elisabetta: il primo ricevimento ufficiale dopo il Covid

La Regina Elisabetta è guarita dal Covid ma le sue condizioni di salute non sarebbero ancora buone.

La Regina Elisabetta ha preso parte al suo primo impegno ufficiale dopo esser guarita dal Covid ma, secondo indiscrezioni, le sue condizioni di salute non sarebbero ancora ottimali.

La Regina Elisabetta e il primo impegno ufficiale dopo il Covid

Una volta guarita dal Covid, la Regina Elisabetta ha deciso di tranquillizzare i suoi sudditi e ha accettato di partecipare al suo primo impegno istituzionale dopo la malattia.

La sovrana infatti ha incontrato Mary Simon, governatore generale del Canada a Londra, durante un’udienza al Castello di Windsor.

Al momento non è chiaro se la sovrana prenderà parte anche ai prossimi impegni per lei in programma (a eccezion fatta della commemorazione del principe Filippo, prevista il prossimo 29 marzo) perché, secondo indiscrezioni, avrebbe ancora problemi a deambulare e a stare in piedi per troppo tempo consecutivamente.

La Regina Elisabetta e il Giubileo di Platino

In occasione del Giubileo di Platino del suo regno la Regina (che ad aprile compirà 96 anni) ha annunciato che la nuora Camilla sarà Regina consorte quando suo figlio Carlo salirà al trono. Secondo indiscrezioni l’ultimo anno sarebbe stato particolarmente difficile per la sovrana che, dopo aver detto addio al marito, ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute e con i continui dissapori tra la famiglia Reale e gli ex duchi del Sussex.

Secondo i rumor in circolazione il Principe Harry avrebbe deciso di non tornare a Londra neanche per la commemorazione del Principe Filippo, e lui e Meghan non avrebbero ancora presentato la piccola Lilibet alla Regina.