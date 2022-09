Regina Elisabetta, la lettera segreta agli abitanti di Sydney da aprire nel 2085

La regina Elisabetta ha lasciato una lettera che dovrà essere aperta solamente nel 2085: cosa ci sarà scritto?

Spunta una strana lettera scritta nel 1985 dalla regina Elisabetta, indirizzata agli abitanti di Sydney. La missiva potrà essere letta soltanto nel 2085, ovvero novantanove anni dopo la sua redazione. Di conseguenza, al momento non è dato sapere nulla sul contenuto.

Il Daily Mail e il New York Post informano che la sovrana scrisse e firmò la lettera nel corso di un viaggio ufficiale in Australia.

Da Askanews si legge invece che messaggio è conservato presso il Queen Victoria Building di Sydney, una delle città australiane più famose e popolose. La busta porta l’acronimo di Buckingham Palace e su di essa è riportata la seguente avvertenza: “L’istruzione rigida è di non aprirlo prima dell’anno 2085”.

Regina Elisabetta: la misteriosa lettera scritta in occasione di un evento

Secondo quanto riportato da Libero Quotidiano, la lettera sarebbe stata scritta in occasione dela costruzione dell’edificio in cui è conservata, avvenuta proprio nel novembre 1986. Bisognerà avere la pazienza di attendere altri sessantatré anni per conoscerne il contenuto. Anche le persone più vicine a Elisabetta II ignorerebbero quanto scritto dalla sovrana.

Una sovrana amata da tutti

Nel frattempo l’appena proclamato sovrano Carlo III è in viaggio per commemorare la recente dipartita di Elisabetta II.

A piangerla i sudditi del Regno unito, ma anche gli altri Paesi, tra cui l’Italia, con la quale la regina aveva un rapporto particolare di affetto. Un affetto che gli italiani hanno sempre contraccambiato.